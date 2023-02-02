Полезные советы.

Полезные советы.Собственная недвижимость для многих граждан нашей страны – предел мечтаний. Действительно, что может быть лучше, чем вечером после работы вернуться в свою уютную квартиру, завалиться на мягкий диван и, небрежно скинув обувь, открыть новостную ленту сайта "Дни.ру" под легкую музыку из колонки. Моро положительных эмоций обеспечено.Стильный дизайн, различные интерьерные мелочи, просторный коридор, функциональная кухня, правильно подобранный свет и еще великое множество вещей – все они превращают наше жилье в безграничный источник хорошего настроения. Однако довольно часто может происходить и обратная ситуация.Как решить проблему, когда квартира вызывает негативные эмоции, объяснилакоуч Карина Мироненко. В интервью интернет-изданию "" она отметила, что следует обратить внимание на конкретные вещи, которые и портят на настроение.Полезный совет: очистите свою недвижимость от непригодных для использования вещей. Что-то сломалось – выбросите, больше не нужно – продайте через агрегатор объявлений, не подходит по размеру – отдайте нуждающимся.Негативные эмоции будут возникать всякий раз, когда вы будете натыкаться глазами на хоккейную клюшку или футбольный мяч, если уже несколько лет как забросили спорт. Туфли, которые вы уже никогда не наденете, тоже будут портить настроение.Недочитанные книги, незаконченная картина, недостроенная фигурка – эти вещи могут вызывать чувство вины. Не оставляйте их на видном месте. От вида беговой дорожки или велотренажера, которые вы купили, чтобы купить, вообще может возникнуть чувства стыда. Не загружайте себя негативом – очистите квартиру и освободите пространство.Эксперт подчеркнул, что одной лишь уборкой, конечно, нельзя решить эмоциональные проблемы. По словам коуча, если квартира переполнена вещами, вызывающими негатив, то было бы неплохо обратиться к психологу.