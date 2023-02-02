Эти книги помогут в изучении языка.

Эти книги помогут в изучении языка.Изучая английский, одного учебника порой бывает мало. Всегда хочется открывать для себя новые слова и фразы, наблюдая затем, как они умело используются тем или иным автором. Но что почитать наанглийском на начальном этапе? Предлагаю вашему вниманию топ-5 идей длячтения на английском для начинающих."Английский Клуб"Самыми доступными и удобными для начинающихбудут книги "Английский Клуб" от издательства "Айрис Пресс." Книги этой сериимаркированы разными цветами,соответствующими тому или иному уровню владения английского – от начинающего допродвинутого.Произведения в серии адаптированы, благодаря этому чтение будет интересным, познавательным и не слишком сложным. Главы книгдополнены словарем и упражнениями, с помощью которых можно закрепить лексику, атакже проверить насколько был понятен текст.Penguin ReadersЕще одна серия книг, с адаптированнымитекстами – это Penguin Readers. Вы также сможете подобрать нужную книгу поуровню, проверить себя заданиями и закрепить полученные знания. Кроме того, книги Penguin Readers и АйрисПресс часто бывают дополнены дисками, поэтому вы сможете не только почитать, нои послушать, что тоже крайне полезно.О. ГенриЕсли адаптированные книги покажутся вамслишком простыми, вот несколько вариантов книг, которые вы сможете понять,приложив некоторые усилия. Среди классиков следует обратить внимание наО. Генри (O.Henry). Его небольшие рассказы с неожиданной развязкой вполнеподойдут новичкам. Понятный язык и реалистичные истории довольно просто понять, а после обсудить с коллегами.Книги по фильмамЕсли вы очень любите и знаете практическинаизусть какой-либо фильм, попробуйте почитать книгу по этому самому фильму.Знакомый сюжет облегчит понимание, а о значении многих слов вы сможетедогадаться."Дневник слабака"Ну, и напоследок, предлагаю вам познакомитьсяс современным автором Джеффом Кинни и его серией книг "Дневник слабака" (“TheDiary of a Wimpy Kid” by Jeff Kinney). Веселые истории из жизни подростка недадут вам скучать.