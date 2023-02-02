Миддлтон надоело терпеть своего мужа.

Миддлтон надоело терпеть своего мужа.Кейт Миддлтон считается примером интеллигентности и приличия при королевском дворе Великобритании. При жизни королевы Елизаветы II она старалась соблюдать все положенные по протоколу королевские традиции и продолжает делать это до сих пор.Однако в последнее время ходят слухи о том, что в браке принца Уильяма с Кейт Миддлтон назрел серьезный кризис. Это и не удивительно, ведь после побега из дворца Меган Маркл и принца Гарри все обязанности в двойном объеме легли на плечи герцогов Кембриджских.В прошлом году в Сети заговорили о том, что Кейт Миддлтон якобы пошла по скользкой дорожке Меган Маркл и тоже переживет отъезд из королевского дворца. Однако говорят, что ее ждут и более страшные вещи вплоть до краха брака с принцем Уильямом.Скандальные мемуары принца Гарри "Запасной" подлили масла в огонь. В Сети стали всплывать имена женщин, с которыми у мужа Кейт Миддлтон были интрижки, а сама герцогиня дошла даже до того, что вышла в свет без кольца и в гордом одиночестве. Возможно, ей просто надоело терпеть выходки своего мужа? Во время очередной поездки она общалась с британскими студентами и выглядела вполне счастливой, фотографии появились в соцсетях.