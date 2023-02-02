Семь верст под задорный лай: во Владимирской области прошли состязания ездовых собак. В...

"Семь верст" под задорный лай: во Владимирской области прошли состязания ездовых собак.В Ковровском районе прошли состязания ездовых собак. Их разводят и во Владимирской области. О гонке "Семь вёрст" - Мария Платанюк."Семь вёрст" - под задорный лай. Обгоняя ветер. Открытый чемпионат Владимирской области по ездовому спорту и межрегиональную гонку принимает Ковровский район. Условия для состязаний идеальны - снежные просторы и чистый воздух. Отличную форму демонстрируют и четвероногие спортсмены, и их хозяева. На бодрящие зимние игры приехали полторы сотни участников из Москвы, Вологды, Коврова, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. В программе - гонки на лыжах и санях, запряженных собаками.Александр Зеленов, главный судья соревнований:- Очень много регионов представлено. Думаю, что гонка получится отличная. Все настроены на лучшее. Изюминка нашего спорта - то, что команда - это не только человек, это его лохматые друзья, собаки.Мирослава приехала на гонки со своей любимой хаски. Ей 9.Мирослава, участница соревнований:- Трасса хорошая, участников много. Владимир всегда очень тёплый в этом отношении. Конкуренция очень высокая. Можно сравнить свои результаты с топовыми спортсменами.Первыми на старт выходят спортсмены в состязании "скиджоринг". Это тандем лыжника и собаки. Псы рвутся на дистанцию. Дрожа от нетерпения.Не менее зрелищны и гонки каюров на санях. В упряжке от 5 до 8 собак. Упорство, целеустремлённость, скорость - это слагаемые успеха. Виртуозно трассу прошла и Ольга Рогова. Нарты, 6 сибирских хаски и дистанция в 6 километров.Ольга Рогова, участница соревнований (г. Нижний Новгород):- Бежалось хорошо. Трасса хорошая. Но были некоторые моменты. У нас. Мы немножко запутались. Остановиться пришлось.Среди тех, кто собрал максимум "лайков" и улыбок - маламут Барон. Герой всех селфи и фотосессий.- Привет, какой ты большой барбос!Гонка "Семь вёрст" - одно из самых ярких спортивных событий зимнего сезона - вновь доказала: собака - самый верный и самый надежный друг.Мария Платанюк, "Вести-Владимир" при содействии новостного портала администрации Ковровского района