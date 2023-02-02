В этом году в столице заработают три новые программы оказания стационарной медицинской помощи, сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

В этом году в столице заработают три новые программы оказания стационарной медицинской помощи, сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.Первая программа нацелена на развитие органосберегающих технологий и операций. По словам градоначальника, прежде всего речь идет о лапароскопии.Собянин отметил, что такие операции уменьшают риски и помогают пациенту восстановиться после хирургического вмешательства. Программа позволит добиться максимума в текущих условиях, добавил он.Вторая программа – наращивание высокотехнологичной медпомощи по борьбе с недугами, которые становятся основными причинами инвалидности и ранней смертности. Реализация проекта улучшит качество жизни москвичей, убежден мэр."Так, планируем внедрить новую технологию операций при мерцательной аритмии, расширим возможности поведения операций при заболеваниях коленного и тазобедренного суставов, при катаракте", – поделился градоначальник.Третья программа касается открытия новых медучреждений и внедрения в них инновационных технологий. Собянин уточнил, что основу экстренной медпомощи в городе будут составлять шесть флагманских центров.При них откроются гибридные операционные для одновременного проведения нескольких высокотехнологичных операций. Методики будут массово применять в травматологии, ортопедии, нейрохирургии и других областях, написал мэр.Также столица продолжит закупать современные медицинские препараты и расходные материалы. Тарифы ОМС по оказанию стационарной помощи будут проиндексированы на 12%.В Москве до 2025 года 32 новые поликлиники. Из них девять уже построено, а шесть начали принимать пациентов.Кроме того, столица в два раза в медицине. Для диагностики заболеваний медики используют около 40 сервисов, основанных на технологиях искусственного интеллекта. В основном это отечественные разработки.