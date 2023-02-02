Роспотребнадзор выдал властям предписание об устранении нарушений, которое чиновники благополучно проигнорировали.

В Курлово из крана жителей города течёт некачественная питьевая вода. Об этом сообщает Роспотребнадзор.Специалисты ведомства взяли пробы из артезианских скважин и водоразборных колонок. По результатам исследований санитарные врачи выявили массу нарушений. В распределительной сети на улицах Калинина, Тумской, ПМК и Пушкина выявлено несоответствие требованиям норм СанПиНа.Виновника наказали. Роспотребнадзор выдал властям предписание об устранении нарушений, которое чиновники благополучно проигнорировали. Тогда ведомство подало иск в суд, который обязал администрацию Курлово устранить нарушения законодательства.