Сломали ограждение, посмеялись и уехали. Жители дома 42 на Октябрьском проспекте в ярости. Небольшое ограждение на их придомовой территории – разрушено. В пятиэтажке живут в основном

Сломали ограждение, посмеялись и уехали. Жители дома 42 на Октябрьском проспекте в ярости. Небольшое ограждение на их придомовой территории – разрушено. В пятиэтажке живут в основном пенсионеры. Они переживают, что вложенные в благоустройство деньги пошли на ветер. Татьяна Фролова, жительница дома №42 Я была шокирована, расстроена от этого. Во-первых, это наши деньги. Дому 60 лет