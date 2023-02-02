Не добрались до места из-за собственного хулиганства. С поезда, следовавшего по маршруту «Москва-Иваново» во Владимирской области, сняли двух пассажиров. Как сообщает транспортная полиция,

Не добрались до места из-за собственного хулиганства. С поезда, следовавшего по маршруту «Москва-Иваново» во Владимирской области, сняли двух пассажиров. Как сообщает транспортная полиция, жители Ивановской области распивали спиртные напитки, нецензурно выражались, мешали окружающим и работе поездной бригады. В результате начальник поезда принял решение вызвать наряд на ближайшую станцию. Сергей Воробьёв, старший инспектор по связям со