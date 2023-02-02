Во Владимирской области ремонт суздальского моста через реку Мжара должны закончить к 1 октября...

Во Владимирской области ремонт суздальского моста через реку Мжара должны закончить к 1 октября 2023 года.В Суздале сегодня начался ремонт через реку Мжару. Проезд уже закрыт для автомобилей. Как долго будет длиться ремонт и какие пути объезда - выяснял наш корреспондент Максим Калашников.Максим Калашников, корреспондент:- Информирующие дорожные знаки и блоки для менее внимательных автомобилистов. Хотя не все их видят. Сегодня закрылся на ремонт мост через реку Мжара в Суздале. Теперь больше чем на полгода будет полностью перекрыто движение в город-музей со стороны Владимира для всех видов транспорта.Этот мост был построен в 1972-м году. По оценке экспертов, его текущая степень износа 95%. Поэтому было принято решение не просто "подлатать" сооружение - мост разберут, а взамен возведут новый путепровод.Сергей Сахаров, глава администрации г. Суздаля:- Мост, который спроектирован и прошел все экспертизы, шире существующего на 2 метра. Проезжая часть увеличена с 7 до 9 метров, пешеходная - с метра до полутора. Длина его увеличивается с 34 до 41 метров, в общем-то, приводится в стандартное состояние.После капремонта мост останется двухполосным, и его пропускная способность не изменится. На работы из областного бюджета выделили 88 миллионов рублей. Ремонтом займется нижегородская компания. Строители говорят - в Суздальском районе тяжелый и непредсказуемый грунт. Несмотря на трудности, ремонт постараются закончить раньше срока. По плану движение по новому сооружению должны запустить 1 октября этого года.Геннадий Пивсаев, генеральный директор мостостроительной фирмы:- К началу марта - концу февраля рассчитываем начинать бить сваи. Хотелось бы до паводка успеть закрыть, чтобы никаких вопросов не было, до грязи подготовить опоры.Все детали старой конструкции подрядчик обязуется убрать, оставив после себя чистое русло реки. Не так, как было после ремонта моста через Каменку, это требование прописали в договоре. Без его выполнения работы не будут считаться завершенными. На время ремонта въезд и выезд в Суздаль с южного направления будет закрыт.Сергей Мухин, житель г. Суздаля:- Длинный объезд будет в сторону Владимира. Либо там ехать, либо по объездной.- А сам мост требовал ремонта, на ваш взгляд?- Вот этого я не могу сказать. Я не специалист. Асфальт был нормальный, а так - не знаю.Основной альтернативный маршрут в город и из него - через улицу Васильевскую со стороны объездной дороги и автовокзала. Также в город можно заехать через улицы Толстого, Стромынку и Ивановскую заставу. Автомобилистов, для их же блага, просят заранее прокладывать маршрут и обращать внимание на дорожные знаки. Решившие не следовать указателям и положиться на удачу - перед самым мостом вынуждены будут развернуться. Срезать не удастся. И потраченное время не вернуть.Максим Калашников, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”