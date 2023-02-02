Во Владимирской области самой популярной телепрограммой является вечерний выпуск...

Во Владимирской области самой популярной телепрограммой является вечерний выпуск "Вести-Владимир".И это касается не только программ ВГТРК", но всех других федеральных телеканалом.По данным компании "Медиаскоп", все семь верхних строчек рейтинга популярности у зрителей занимают исключительно программы телеканала "Россия".Места распределились следующим образом:1. «Местное время. Вести», телеканал «Россия»,2. «Вести Недели», телеканал «Россия»,3. «Вести в 20.00», телеканал «Россия»,4.«Москва.Кремль.Путин», телеканал «Россия»,5. «Привет, Андрей!», телеканал «Россия»,6. «Песни от всей души», телеканал «Россия»,7. «Склифосовский9», телеканал «Россия»,Одним словом: "Вся Россия смотрит телеканал «Россия»!Фото: данные за 31 января 2023 года