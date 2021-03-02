Для маленьких москвичей вновь открыты детские поликлиники № 58 и № 125 в районах Щукино и Лианозово. Всего в городе завершается реконструкция почти трех десятков поликлиник, отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Для маленьких москвичей вновь открыты детские поликлиники № 58 и № 125 в районах Щукино и Лианозово. Всего в городе завершается реконструкция почти трех десятков поликлиник, отметил мэр столицы Сергей Собянин.Детская поликлиника № 58 на Новощукинской улице и № 125 на Новгородской улице (район Лианозово) прошли комплексную реконструкцию. Там провели капитальный ремонт и приспособили здания под современные московские стандарты.Сейчас в Москве завершается реконструкция почти трех десятков поликлиник, а в полусотне капитальный ремонт стартовал в этом году, рассказал Сергей Собянин. "Беспрецедентный масштаб, и нам, конечно, важно, чтобы это быстро делалось», — подчеркнул градоначальник.Обновленные поликлиники стали гораздо удобнее. Появились зоны комфортного пребывания с кондиционерами, питьевой водой, телевизорами и мягкой мебелью.Теперь кабинеты врачей расположены так, чтобы максимально исключить возникновение очередей. Кроме того, в два раза расширены коридоры. Навигация по поликлиникам стала интуитивно понятной.Для имеющих симптомы инфекционных заболеваний детей оборудован отдельный вход. Это позволит разделить потоки заболевших и здоровых и снизить риски заразиться.Новый стандарт московских поликлиник был принят несколько лет назад. Теперь в каждом филиале есть врачи по восьми самым востребованным специальностям, а в главных здания – по пяти узким.Столичные поликлиники стали комфортным и дружелюбным пространством. Каждый горожанин может получить качественную медпомощь по полису ОМС вне зависимости от своего достатка.Развитие системы здравоохранения Москвы не было заморожено даже несмотря на пандемию коронавируса. Как только эпидемиологическая обстановка улучшается, город возвращает к привычному режиму работы ковидные госпиталя.В то же время позаботиться о своем здоровье прежде всего должен сам человек. После улучшения эпидемиологической обстановки жители столицы активно возвращаются в спортзалы. Благодаря этому организации в сфере спорта и здорового образа жизни смогли выйти на прежние обороты.