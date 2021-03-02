Социальные сети должны будут не позднее первого февраля каждого года публиковать отчеты о работе по удалению материала. Такое нововведение подготовили в рамках закона о самоочищении от запрещенного в России контента.

Социальные сети должны будут не позднее первого февраля каждого года публиковать отчеты о работе по удалению материала. Такое нововведение подготовили в рамках закона о "самоочищении" от запрещенного в России контента.На портале проектов нормативно-правовых актов появились данные о нововведении, которое в скором времени вступит в силу. Социальные Сети, которые функционируют на территории России, обяжут предоставлять ежегодный отчет об удалении запрещенного контента.Уточняется, что владелец ресурса должен будет не позднее первого числа февраля каждого года размещать на главной странице соответствующий документ. При этом формат может быть как текстовый, так и в визуальном исполнении.Кроме того, в публичном доступе уже появились подробности того, что именно подразумевается под регулярным отчетом. Речь идет о подробных результатах мониторинга ресурса касательно того контента, который нарушает действующее российское законодательство.Уточняется, что нужно будет указывать число страниц, которые содержали регулируемую информацию (удаленную в дальнейшем). Отмечается, что удаление подразумевается как самостоятельное действие без обращения в Роскомнадзор.Также будут учитываться те материалы, которые были удалены после жалоб пользователей веб-ресурса. Стоит отметить, что граждане получат возможность сообщать о контенте, который, на их взгляд, нарушает закон, через специальную форму.