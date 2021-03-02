Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко публично разгромил президента Украины Владимира Зеленского. Политик назвал провальной его кампанию по вакцинации населения страны.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко публично разгромил президента Украины Владимира Зеленского. Политик назвал провальной его кампанию по вакцинации населения страны.С 1 марта на Украине началась масштабная вакцинация от коронавируса. Депутат Гончаренко обратил внимание, что Незалежная оказалась в числе стран, получивших препарат последними. Даже жители Зимбабве стали прививаться от COVID-19 еще в конце февраля.Политик заявил, что привезенная в страну вакцина не внушает доверия. По его словам, власти Украины заплатили огромную сумму ради "индийской копии" препарата AstraZeneca. Темпы вакцинации в стране очень низкие: чтобы привить все население, потребуется не менее ста лет, подчеркнул Гончаренко.Депутат также разнес Владимира Зеленского за невыполнение предвыборных обещаний. Президент так и не смог положить конец эпохе бедности. Кроме того, ему не удалось разобраться с коррупцией в стране. "Где посадки, кто будет сидеть?", – цитирует Гончаренко "ПолитНавигатор".Парламентарий подчеркнул, что за два года президентства успел "навешать лапши украинцам, и продолжает над ними издеваться". Гончаренко потребовал, чтобы в стране немедленно прошли новые выборы президента. "Пошел вон!", – обратился он к действующему лидеру.Ранее еще один депутат Верховной рады негативно высказался о деятельности Владимира Зеленского. Илья Кива заявил, что президент не раз преступал закон. Подробности – в