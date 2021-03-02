Эпидемиологическая обстановка в России постепенно стабилизируется. В оперштабе сообщили о снижении суточного прироста заражений COVID-19.

Эпидемиологическая обстановка в России постепенно стабилизируется. В оперштабе сообщили о снижении суточного прироста заражений COVID-19.За минувший день в стране подтвердили 10 565 новых случаев коронавируса. Около 10% из не имеют клинических проявлений заболевания. Выздоровели и покинули больницы 14 966 человек, скончался 441 пациент.Материал дополняется.