Ленинский суд Тюмени вынес решение об отправке студента из Ноябрьска в колонию-поселение на полгода, передает . Такое наказание последовало за пьяное вождение. Только в период с мая по июль ..

Ленинский суд Тюмени вынес решение об отправке студента из Ноябрьска в колонию-поселение на полгода, передает . Такое наказание последовало за пьяное вождение. Только в период с мая по июль 2020 года молодого человека семь раз останавливала дорожная полиция в странном состоянии, после чего тот отказывался проходить медицинское освидетельствование. Впрочем, за это также предусмотрена административная ответственность.