Кумир был вынужден это сделать

Кумир был вынужден это сделатьМы знаем Александра Панкратова-Черного как замечательного актера кино и театра. Но от рождения он носил другую фамилию. В чем откровенно признался корреспонденту "Дни.ру" на кинофестивале "Черноречье Фест" в Дзержинске."У моей мамы была фамилия Токорёва, – говорит актер. – А Иван Панкратов – это первый муж мамы, военный офицер, разведчик, который без вести пропал в Японии в начале 1946 года. Он не был репрессирован, поэтому я и взял его фамилию".Мать артиста в свое время сама не стала менять фамилию первого мужа, который был чист перед советской властью, и детей при рождении записала Панкратовыми. Время было такое, что фамилия репрессированного отца могла плохо отразиться на будущем детейНастоящий же отец актера — Василий Трофимович Гузев – воевал в Великую Отечественную войну, умер в 1952 году.Он был потомок раскулаченных в 1927 году и сосланных черниговских казаков."Мама мне говорила, что у меня были братик и сестричка – Толя и Лидочка, которые умерли в войну от голода", – продолжает артист.А Черным он стал еще в студенчестве. "Вместе со мной во ВГИКе, правда, на операторском факультете, учился тоже Саша и тоже Панкратов, – пояснил Александр Васильевич. – Он был старше меня. Я оказался невыездным, а он отправился на фестиваль в Карловы Вары со своим первым фильмом. Сфотографировали там его, а биографию дали мою! И меня вызвал Филипп Ермаш (председатель Государственного комитета Совета министров СССР по кинематографии – Прим. ред.) и сказал: "Александр Васильевич, меняйте фамилию". Мол, нечего к знаменитостям примазываться (улыбается)".Вскоре родился и звучный псевдоним. "Когда на пленуме молодых кинематографистов в Доме кино разбирали мою дипломную работу по рассказам Шукшина, кто-то из зала спросил, какой из Панкратовых ее написал. И председатель сказал: "Черный", подразумевая смоль моих волосы, поскольку второй Панкратов был рыжий. Так и пошло – Черный", – вспомнил актер.