Собинская межрайонная прокуратура помогает жильцам аварийного дома в Лакинске на проспекте Ленина, 37 получить новое жилье. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Указанный

Собинская межрайонная прокуратура помогает жильцам аварийного дома в Лакинске на проспекте Ленина, 37 получить новое жилье. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Указанный дом признан аварийным и подлежащим к сносу до 31 декабря 2025 года. Однако в действительности здание находится в куда более плохом состоянии. «По периметру дома имеются повреждения кровли, локальные разрушения цоколя,