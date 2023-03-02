Ключи получили, дело за ремонтом. Владимирская прокуратура добилась ввода жилого комплекса “Северный” в эксплуатацию. В конце декабря акты приемки были у дольщиков уже на руках. По их

Ключи получили, дело за ремонтом. Владимирская прокуратура добилась ввода жилого комплекса “Северный” в эксплуатацию. В конце декабря акты приемки были у дольщиков уже на руках. По их словам, все коммуникации подвели, и работают они исправно. В начале дали электричество. Позднее – воду и отопление, запустили лифты. Осталось довести до ума парковку. Светлана Юсифова, дольщица ЖК