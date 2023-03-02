На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) появилась еще одна пересадочная станция.

На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) появилась еще одна пересадочная станция.Благодаря открытию станции более 130 тысяч жителей районов Марьина Роща и Мещанский будут экономить до 20% времени в пути. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем ."А у пассажиров МЦД-2 появилась 14-я пересадочная станция. Также после запуска вокзала разгрузится одноимённая станция Люблинско-Дмитровской линии метро", – отметил градоначальник.По его словам, станцию построили по стандартам московского транспорта. Ей будет удобно пользоваться маломобильным гражданам. На Марьиной Роще установили эскалаторы и лифты, а через надземный вестибюль можно пройти в другую часть района.Прилегающую территорию приводят в порядок. Планируется обустроить велодорожки, сделать новые парковки и пешеходные переходы.Марьина Роща входит в состав одноименного транспортно-пересадочного узла. Он объединит две линии МЦД, Большую кольцевую и Люблинско-Дмитровскую линии, а также наземный транспорт.Накануне в Москве полностью Большую кольцевую линию. Длина БКЛ – 70 километров, на ней построили 31 станцию. Это один из крупнейших проектов в области мирового метростроения.Ранее Собянин про обновление транспортно-пересадочного узла "Рижская". Хаб объединит МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, станции Калужско-Рижской и Большой кольцевой линии.