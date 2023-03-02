В городе Коврове из продажи были изъяты семена под названиями «Пасто Итальяно», «Всем на зависть» и...

В городе Коврове из продажи были изъяты семена под названиями «Пасто Итальяно», «Всем на зависть» и «Ребята-пикулята».Творческий подход продавцов и «производителей» оценили инспекторы в ходе проверки.Россельхознадзор по Владимирской, Костромской и Ивановской областям сообщает, что в феврале 2023 года было проведено выездное обследование по торговым точкам. Проверялись пакетированные семена. И город Ковров «отличился».У пяти индивидуальных предпринимателей и двух юридических лиц были обнаружены неизвестные сорта и гибриды растений овощных культур.Сообщается, что с прилавков были сняты такие семена, как: морковь «Перфекция», томаты «Минусинские стаканы» и «Пасто Итальяно», огурцы «Ребята-пикулята» и пр.В результате проверки были изъяты более 200 партий пакетированных семян. Выяснилось, что они не включены в государственный реестр селекционных достижений.Горе-продавцам объявлены предостережения о недопустимости нарушения требований законодательства.Фото: pxfuel.com