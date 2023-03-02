Депутаты Киржачского района единогласно поддержали инициативу главы администрации Сергея Будкина и приняли решение о выделении дополнительной выплаты в 10 тысяч рублей при рождении

Депутаты Киржачского района единогласно поддержали инициативу главы администрации Сергея Будкина и приняли решение о выделении дополнительной выплаты в 10 тысяч рублей при рождении ребенка из местного бюджета. Платеж будет предоставляться одному из родителей, гражданину РФ, который зарегистрировал рождение ребенка в отделе ЗАГС администрации Киржачского района и совместно проживает с ребенком. Оба родителя при этом должны