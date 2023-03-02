Как сообщает надзорное ведомство области, в сентябре 2022 года местная стоматологическая клиника получила грант – более 400 тысяч рублей из областного бюджета. Средства выделили на закупку

Как сообщает надзорное ведомство области, в сентябре 2022 года местная стоматологическая клиника получила грант – более 400 тысяч рублей из областного бюджета. Средства выделили на закупку оборудования для реализации проекта по социальному предпринимательству. Деньги перевели на расчётный счёт организации. Однако проверка показала, что оборудования предусмотренного соглашением, в клинике нет, более 300 тысяч из выделенных денег