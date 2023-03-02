Отсиживать срок женщина будет в колонии общего режима.

В Петушках экс-менеджер банка получила 5,5 лет тюрьмы за хищение 26 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.Оформляя распоряжения о переводе, снятии, зачислении денег, выпуске карт, открытии вкладов, гражданка Напылова Т.А. присвоила более 26 млн рублей. Так, один из клиентов планировал положить в банк 1,3 млн рублей. Злоумышленница заверила, что вклад открыт, но не внесла средства на счет, а распорядилась суммой по своему усмотрению.Афёры вскрылись. На предприимчивую даму завели уголовку. Суд признал её виновной и приговорил к 5,5 годам колонии общего режима.