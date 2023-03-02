Владимирцы могут получить бесплатную консультацию специалистов Владимирского социального фонда. До...

Владимирцы могут получить бесплатную консультацию специалистов Владимирского социального фонда.До 4-го марта они будут работать на площадке межрегиональной выставки во "Владимирском Экспоцентре".Антон Курбаков, управляющий Отделением Социального фонда РФ по Владимирской области:- Социальный фонд России будет принимать там участие. Мы будем представлены специалистами, которые готовы ответить на все интересующие вопросы.Владимирцы смогут узнать всё о выплатах на детей, в том числе, о получении Единого пособия. Уточнить размер материнского капитала и ежемесячных выплат для инвалидов после индексации, и условия получения новой федеральной выплаты для медработников.