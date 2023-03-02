Во Владимире открылась выставка Мир женщины к 8 марта. В преддверии 8 марта во Владимирском...

Во Владимире открылась выставка "Мир женщины" к 8 марта.В преддверии 8 марта во Владимирском Экспоцентре открылась 22-я межрегиональная выставка "Мир Женщины".Отечественная продукция со всей страны. От украшений до продуктов питания. В Экспоцентре представили свои товары 80 индивидуальных предпринимателей. Каждый посетитель найдет подарок для себя и близких. Поддержку в проведении выставки оказал "Бизнес-инкубатор".Александр Нестеров, директор Государственного автономного учреждения Владимирской области "Бизнес-инкубатор":- Мы как организаторы в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" оказали поддержку 10 субъектам. Они выставляются здесь абсолютно бесплатно. Ольга Нефедова, индивидуальный предприниматель. Благодаря этому знают нас как мастеров, мы можем выходить на рынки других городов, прославляя свой город, приглашая туристов на нашу Владимиро-Суздальскую землю.На выставке представлено и мобильное отделение социального фонда России по Владимирской области. Сотрудники бесплатно консультируют граждан по вопросам пенсионного социального обеспЕчения.Елена Баринова, заместитель начальника управления делами отделения социального фонда РФ по Владимирской области:- С 1 января введено новое универсальное пособие для семей малоимущим, поэтому эта тема очень важна. Мы здесь пытаемся оказать помощь.К весеннему празднику в Экспоцентре можно приобрести сувениры, подарочные наборы, одежду, косметику, а также очки. Модели оправ - от класса "люкс" до недорогих. Есть и сегмент эконом-класса, где по фиксированной цене предлагается всё вместе: оправа, линзы - причём, они могут быть разных диоптрий - и работа по изготовлению. Мастерская работает здесь же. Линзы представлены в максимально широком диапазоне.Светлана Моисеева, оптометрист:- В нашей мобильной оптике можно подобрать очки любой сложности от простых до бифокальных и прогрессивных. Это когда у человека разное зрение и вдаль и вблизь. В линзах будут установлены разные диоптрии. Вверху одна, внизу другая для удобства чтения. Также мы можем затонировать, вверх светлее сделать, низ темнее, чтобы читать было комфортно.За считанные минуты можно получить весь комплекс услуг: от бесплатной проверки зрения до изготовления и выдачи очков. Быстро и удобно.Посетительница:- Очень хороший ассортимент, я вижу, что работают профессионалы.Посетительница:- Такой выбор, да ещё с консультацией, клёвая идея!Есть и солнцезащитные очки. Выставка "Мир женщины" работает с 1 по 4 марта в "Экспоцентре" на улице Батурина, 35