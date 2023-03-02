Во Владимире суд повторно вынес решение о незаконной работе гараж-парковки на улице Спасской. Это...

Во Владимире суд повторно вынес решение о незаконной работе гараж-парковки на улице Спасской.Это вновь подтверждает прокуратура Владимирской области. Апелляционный суд оставил без изменения прошлое решение Владимирского арбитража, который признал недействительным договор аренды участков. Площадь их, кстати, составила 5300 квадратных метров.Напомним, участки находятся на балансе Центрального парка культуры и отдыха. Правда, с с 2020 года их решили сдать в аренду. Как выяснилось — незаконно: https://vladtv.ru/incidents/140051/Дело в том, что компания «Паркинг» получила земельный участок без торгов. Прокуратура посчитала сделку незаконной, а суд вновь поддержал такое решение, несмотря на апелляцию мэрии.Фото: pxfuel.com