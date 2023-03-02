Во Владимире в рамках программы «Безопасный город» могут появиться дополнительные камеры наблюдения...

Во Владимире в рамках программы «Безопасный город» могут появиться дополнительные камеры наблюдения для борьбы с «наркограффити».Речь идет об установки видеокамер в жилом секторе, а не только на центральных улицах и площадях областного центра. Чаще всего надписи с телефонами о «лёгкой работе» в спальных районах. Владимирцы, позвонив по указанному номеру, оказываются втянутыми в сложные схемы распространения наркотиков.Глава города Владимира Дмитрий Наумов поясняет, что при помощи камер можно будет бороться со стихийным нанесением подобной «рекламы», определить авторов незаконных надписей на фасадах домов. В январе текущего года, например, как сообщает администрация Владимира, удалено свыше 270 подобных «наркограффити». А вот в 2022-м– более 2500.Информацию о противоправных граффити волонтеры получают, как правило, лишь в ходе личного мониторинга. Далее данные поступают в управление по экономической безопасности и борьбе с коррупцией администрации города Владимира.В этом случае коммунальные компании обязаны оперативно исправить ситуацию (стереть или закрасить надписи) и направить в мэрию отчет.Владимирцам напоминают, что если вы заметили людей, наносящих странные надписи на ваши дома (как правило, это телефоны о «лёгкой работе»), следует сообщить по указанным телефонам: 32-64-05 или 02; по телефону доверия администрации города Владимира 33-12-67.Фото: pxfuel.com