Фигуранты уголовного дела организовали канал незаконной миграции на территорию Российской Федерации путем заключения иностранцами фиктивных браков.

Во Владимирской области пресечена деятельность преступной группы, оказывавшей услуги по незаконной легализации иностранцев в нашей стране и, в последующем, получении ими российского гражданства.В отношении подозреваемых, двоих местных жителей в возрасте 43-х и 50 лет, следственным отделом ОМВД России по Юрьев – Польскому району по материалам УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).Установлено, что участники незаконного бизнеса организовали на территории Владимирской области канал незаконной миграции для выходцев из стран СНГ, для чего подыскивали гражданок России, готовых заключить фиктивный брак с приезжими. Это давало иностранцам возможность в упрощенном порядке получить вид на жительство или гражданство Российской Федерации.В настоящее время подтверждена причастность преступной группы к незаконной легализации троих иностранцев.Уголовное дело расследуется, проводятся мероприятия, направленные на установление других фактов противоправной деятельности. В отношении незаконно легализованных иностранных граждан правоохранительными органами проводятся соответствующие проверочные мероприятия.