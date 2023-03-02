Во Владимирской области в городе Петушки мужчина напал на случайного прохожего.
Установлено, что в...
Во Владимирской области в городе Петушки мужчина напал на случайного прохожего.
Установлено, что в ноябре прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал нападать на потерпевшего. Всё происходило на мосту через железную дорогу (возле вокзала).
Нападавший мужчина стал отбирать сумку у случайного прохожего, а также бить его по лицу.
Пострадавший, пытаясь спастись, хотел убежать, но не вышло. Агрессивный нападавший схватил его и начал душить, требуя отдать сумку.
Потерпевший молодой человек стал сопротивляться. Воспользовавшись борьбой, похититель сорвал сумку и убежал.
На официальном сайте прокуратуры Владимирской области сообщается, что после кражи, похититель воспользовался чужой банковской картой. Правда, его сумели поймать и задержать.
Свою вину нападавший всё же признал. Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд.
Фото: pxfuel.com