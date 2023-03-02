Во Владимирской области в городе Петушки мужчина напал на случайного прохожего. Установлено, что в...

Во Владимирской области в городе Петушки мужчина напал на случайного прохожего.Установлено, что в ноябре прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал нападать на потерпевшего. Всё происходило на мосту через железную дорогу (возле вокзала).Нападавший мужчина стал отбирать сумку у случайного прохожего, а также бить его по лицу.Пострадавший, пытаясь спастись, хотел убежать, но не вышло. Агрессивный нападавший схватил его и начал душить, требуя отдать сумку.Потерпевший молодой человек стал сопротивляться. Воспользовавшись борьбой, похититель сорвал сумку и убежал.На официальном сайте прокуратуры Владимирской области сообщается, что после кражи, похититель воспользовался чужой банковской картой. Правда, его сумели поймать и задержать.Свою вину нападавший всё же признал. Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд.Фото: pxfuel.com