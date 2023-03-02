Убедившись, что за ним никто не наблюдает, фигурант просунул руку между стеной и стеклянной дверью и похитил со стойки одежду.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 УК РФ.Установлено, что в сентябре прошлого года обвиняемый, находясь в одном из торговых центров в городе Гусь-Хрустальный, совершить кражу одежды из торговой точки. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник просунул руку между стеной и стеклянной дверью и похитил со стойки две кофты. Спрятав похищенное в рюкзак, убежал.Продолжая противоправные действия, через некоторое время фигурант вернулся на место преступления и пытался похитить еще две куртки. Однако в этот раз злоумышленника заметил охранник.Оценив материальный ущерб в 14 000 рублей, собственник имущества обратился с заявлением в полицию.Фигурант признался в содеянном и пояснил, что ранее похищенные кофты он реализовал, а вырученные деньги потратил.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.