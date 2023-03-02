Заместитель губернатора Владимирской области Владимир Куимов встретился с руководителями творческих...

Заместитель губернатора Владимирской области Владимир Куимов встретился с руководителями творческих союзов региона.В эти минуты в Областной библиотеке для детей и молодежи. Обсуждаются насущные проблемы профессиональных художников, писателей, композиторов, театральных деятелей.В ней, в частности, принимают участие министр культуры ВО, председатели и члены обоих региональных организаций писательских союзов, Союзов художников и театральных деятелей, а также Объединения композиторов Владимирской области.Фото ГТРК "Владимир"