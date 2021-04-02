Дополнительных затрат не потребуется. Ресурсы перераспределят из МКУ «Благостройство».

На территории Ленинского района планируется создать организацию, которая займётся вопросами его благоустройства. Информация об этом прозвучала время отчёта главы Владимира Андрея Шохина перед депутатами о работе мэрии за 2020 год.Градоначальник признал, что своими силами ЦУГД не всегда справляется с поставленными задачами.Ожидается, что передача части полномочий, например, по опиловке деревьев и уборке территорий поможет разгрузить Центр управления городскими дорогами и решать указанные проблемы более оперативно.Речь идёт о возврате к старой схеме, при которой каждый район имел бригаду работников. Если эксперимент пройдёт успешно, то аналогичные организации появятся в Октябрьском и Фрунзенском районах.Дополнительных затрат не потребуется. Ресурсы перераспределят из МКУ «Благостройство».