Бывший дипломат Павел Мацукевич заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко запустил для себя обратный отсчет.

Бывший дипломат Павел Мацукевич заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко запустил для себя обратный отсчет.По словам эксперта, главный вопрос для противников режима состоит не в том, когда Александр Лукашенко покинет пост, а какой ценой им достанется победа. Мацукевич отметил, что власти активно борются со всеми протестующими: одни получают штрафы, другие попадают в тюрьмы.Бывший дипломат назвал бессмысленными призывы выходить на улицы. Он пояснил, что силовики учли августовский опыт и готовы к весенним протестам гораздо лучше, чем сами оппозиционеры. "Размах репрессий на таком высоком уровне, что шансов что-то предпринять нет", – подчеркнул Мацукевич.Политолог считает, что оппозиции сегодня важно сосредоточиться на помощи тем, кто пострадал от режима . Эксперт выразил надежду, что власти республики потеряют бдительность и в конце концов совершат ошибку, которой смогут воспользоваться противники режима."Для Александра Лукашенко очевидно, что его время подошло к концу", – заявил Мацукевич в интервью корреспонденту портала TUT.BY. Бывший дипломат добавил, что президент ищет наиболее безопасный способ ухода. Не исключено, что это случится в ближайшие пять лет.С марта 2016 года по июнь 2020 года Павел Мацукевич занимал пост Временного поверенного в делах Белоруссии в Швейцарии. Дипломат стал одним из первых, кто публично раскритиковал действия властей в августе прошлого года.