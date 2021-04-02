Маршруты городского транспорта останутся прежними.

Мэрия Владимира решила перенести остановку «Ерофеевский спуск» от аварийного здания военкомата на Большой Московской.Сооружение находится на балансе областного военного комиссариата. С лета 2015 года его закрыли. Накренившиеся стены удерживают только подкорки. При этом в нескольких метрах расположена остановка общественного транспорта.Такое положение дел не устроило комиссию по чрезвычайным ситуациям, вследствие чего военкомату предписано установить ограждения вдоль опасной зоны, провести проверку состояния здания. Управление ЖКХ поставит вдоль объекта дорожные знаки «Остановка запрещена», перенесёт на безопасное расстояние остановку общественного транспорта «Ерофеевский спуск», организует переход пешеходов на улицу Гагарина и тротуар к ней.Обустройство нового остановочного павильона будет выполнено в ближайшие дни.Маршруты городского транспорта останутся прежними.«Администрация Владимира приносит горожанам извинения за неудобства и рассчитывает на оперативную работу областного военного комиссариата по обеспечению безопасности», - резюмировали в горадминистрации.Надо сказать, что предпринимаемые меры весьма своевременны, ведь буквально пару дней назад в соседнем Иванове стена здания проходящую мимо студентку.