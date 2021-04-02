Сотрудники дорожной полиции обратили внимание на опасно перемещающийся по дороге в Красноярске внедорожник Toyota. Требования остановиться водитель игнорировал, что спровоцировало за ним ..

Сотрудники дорожной полиции обратили внимание на опасно перемещающийся по дороге в Красноярске внедорожник Toyota. Требования остановиться водитель игнорировал, что спровоцировало за ним погоню. Закончилась она тем, что иномарка протаранила вход в автосалон, передает . Выяснилось, что владелец машины был расстроен. По данным СМИ, его не устроила оценка автомобиля именно в этом салоне. Ему предложили слишком маленькую компенсацию за сдачу свой ласточки по системе трейд-ин, что и привело к дальнейшей истории. Финал произошедшего сняли на видео.