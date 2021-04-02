Сбор компромата пресекло региональное УФСБ.

Во Владимире осудят шантажиста, который собирал компромат на директоров предприятий.Региональное УФСБ передало в Муромский городской суд уголовное дело, возбуждённое в отношении 32-летнего директора ООО «СКН-СФЕРА». Материалы возбуждены за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для скрытного получения информации.По версии следствия, он раздобыл беспроводную видеокамеру, которую можно использовать для скрытой записи. При помощи устройства он писал беседы и видео с участием руководителей крупных заводов Владимирской области. Далее он начинал вымогать у руководителей деньги за компромат.Теперь оценку его действиям даст суд.