Центральный банк России принял решение об отзыве лицензии у двух финансовых учреждений – Геобанка и Майкопбанка, передает телеканал . У первого, по замечанию регулятора, не осталось ..
<a href="https://33live.ru/novosti/02-04-2021-v-rossii-eshhe-dva-banka-lishilis-licenzii.html" target="_blank">В России еще два банка лишились лицензии</a> - Центральный банк России принял решение об отзыве лицензии у двух финансовых учреждений – Геобанка и Майкопбанка, передает телеканал . У первого, по замечанию регулятора, не осталось ..
[url=https://33live.ru/novosti/02-04-2021-v-rossii-eshhe-dva-banka-lishilis-licenzii.html]В России еще два банка лишились лицензии[/url] - Центральный банк России принял решение об отзыве лицензии у двух финансовых учреждений – Геобанка и Майкопбанка, передает телеканал . У первого, по замечанию регулятора, не осталось ..