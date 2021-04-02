Центральный банк России принял решение об отзыве лицензии у двух финансовых учреждений – Геобанка и Майкопбанка, передает телеканал . У первого, по замечанию регулятора, не осталось ..

Центральный банк России принял решение об отзыве лицензии у двух финансовых учреждений – Геобанка и Майкопбанка, передает телеканал "". У первого, по замечанию регулятора, не осталось собственных денег. Второй был уличен в махинациях для улучшения финансовых показателей.