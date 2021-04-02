Остановку общественного транспорта на Ерофеевском спуске у здания бывшего сборного пункта перенесут на несколько метров дальше. Об этом сообщает мэрия Владимира. Комиссии по

Остановку общественного транспорта на Ерофеевском спуске у здания бывшего сборного пункта перенесут на несколько метров дальше. Об этом сообщает мэрия Владимира. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение из-за аварийного состояния здания бывшего сборного пункта областного военкомата на ул. Большая Московская, 27-а перенести автобусную остановку. В эти выходные мэрия обещает обустроить новую площадку