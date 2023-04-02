Турция – гораздо больше, чем приевшийся олл инклюзив.

Турция – гораздо больше, чем приевшийся "олл инклюзив".Многие из тех, кто никогда не были в Турции, представляют себе этустрану как бесконечные прямоугольники отелей с пальмами и лежаками у бассейна,в котором постоянно кричат дети. Однако, это совсем не так.Если вы отправитесь в эту страну как голодный до впечатлений турист,то вы найдете невероятное количество красивых мест. Климат и люди этой страныдополнят собирающуюся картинку и не оставят вам выбора не проникнуться ею.Итак, пять причин влюбиться в Турцию.Природа, от которой лишаешься дара речиНе важно, находитесь ли вы на пляже, стоите на вершине горы, либо жепросто едете на автобусе вдоль моря… В Турции куда ни глянь – виды такие, чтодух захватывает. И самое главное, что все эти живописные места либо соседствуютдруг с другом, либо находятся на небольшом удалении друг от друга. Доедешь дососеднего городка – почувствуешь себя в Греции, поедешь в другую сторону – перенесешьсяв Италию, посетишь новый пляж – почувствуешь настроение Кубы.А дополняется все это тем, что на каждом шагу ты сталкиваешься сживотными, которых ранее видел лишь по телевизору. Так закат на пляже обернетсявстречей с огромной морской черепахой, поход в магазин – встречей черепахсухопутных, лисиц или семейства кабанов. Над окном ваших апартаментов, скореевсего, будут жить горлицы, а как только вы будете выходить из дома, к вашимногам будут мчаться десятки котят, которые мечтают о том, чтобы вы ихпогладили.Миллион улыбокНасколько бы каменное лицо вы не приобрели за жизнь в северныхширотах, оказавшись на территории Турции вы сдадитесь через несколько дней ибудете одаривать улыбкой каждого встреченного человека. Здесь ощущаешь, чтотебе рады везде: кассиры в магазинах желают тебе доброго вечера и благодаряттебя за покупку, а идущие перед тобой по узкой тропинке люди извиняются ипропускают тебя в том случае, если ты торопишься. Даже сборщики мусора на улицеили бригада укладчиков асфальта настолько транслируют свое внутреннее счастье,что громко поют на всю улицу.ОтзывчивостьТурция – страна, в которой как нигде важно искусство вести "маленькие разговоры". Перекинешься парой слов с официантом и вот тебя уже угощаютчаем и пахлавой за счет заведения. Пожелаешь в пункте аренды автомобиля доброгодня и легкой работы, а тебе сделают солидную скидку. Поедешь посмотретьквартиру из объявления, а тебя там усадят за стол, накормят, а потом предложатпереночевать. И здесь так везде, даже в аптеках: нальют чаю, пока курьер намопеде везет твои таблетки со склада.В Турции любую проблему можно решить при помощи добросердечногоотношения к своему собеседнику. Здесь местные жители помогут не просто решитьзадачу, но и продемонстрируют то, насколько они рады были тебе помочь.Красивые людиНа какой бы должности не работал турок или турчанка, они выглядят невероятноухоженно и одеты с иголочки. Мужчины всегда со свежей стрижкой, с ухоженнойбородой или выбритым лицом, чистой обувью и легким запахом парфюма. Девушки же,вне зависимости от температуры на улице, одеты в наряды, подчеркивающие ихкрасивые фигуры и всегда при макияже.Немаловажно еще и то, насколько жители этой южной страны следят засвоей гигиеной. Даже в палящий летний зной в общественном транспорте будетсложно встретить местного жителя, от которого бы неприятно пахло.Ощущение безопасностиВ Турции перестаешь пугаться стука в дверь, ведь знаешь, что этопришла соседка, которая хочет угостить тебя чем-то вкусным. Ровно также и наулицах: в любом темном переулке ты будешь чувствовать себя расслабленно икомфортно, ведь ни один человек не захочет тебя обидеть.Но это ощущение безопасности, увы, распространяется лишь на курортныегорода, где много туристов, полиции и совершенно нет беженцев.Тем не менее, с наступлением заката турецкие мужчины, если навстречуим идет девушка, перейдут на другую сторону дороги, чтобы не вызывать у нее ниединой негативной мысли.Что же до страшных сказок про турков, кричащих вслед славянскихдевушек какие-нибудь неприличные вещи – это явно плод чей-то фантазии.Ведь даже в общественном транспорте турки предпочтутехать стоя, чем сесть рядом с одинокой девушкой.Доступность фруктов и овощейУ тех, кто мандарины и ананасы раньше видел лишь по крупнымпраздникам, после приезда в Турцию глаза разбегаются в разные стороны. Дажеесли пойти в дорогой супермаркет, то в пересчете с лир на рубли за огромныйпакет фруктов или овощей придется отдать значительно меньше, чем в Москве.А если пойти на местный рынок, который по выходным разворачивается нанебольших площадях, то уйти оттуда получится лишь согнувшись в три погибели.Те, кто признался в любви этим рынкам, смирились и купили себе тележку наколесиках.МедицинаСо всей Европы в Турцию едут за доступной стоматологией, пластическойхирургией и, особенно, за пересадкой волос. Медицинский туризм в эту странунастолько распространен, что в крупных городах люди перестали обращать вниманиена тех, кто ходит с гипсом на носу или повязками на голове.И нельзя не отметить высокий уровень квалификации местныхспециалистов. Для справки, брекеты обойдутся в два раза дешевле, чем в столицеРоссии. А лечение кариеса и установка пломбы будут в Турции три раза дешевле. Дажеесли пойти в самую дорогую стоматологическую клинику города.