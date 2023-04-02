МЧС России по Владимирской области информирует о гидрологической обстановке в регионе. Главное...

МЧС России по Владимирской области информирует о гидрологической обстановке в регионе.Главное управление МЧС России по Владимирской области информирует о гидрологической обстановке по состоянию на 1 апреля.На контроле:- подтопление 299 приусадебных участков (мкр. Большие и Малые Сокольники города Собинки; н.п. Перново Петушинского района; город Судогда; СНТ «Вольгарь», «Вольгарь-1», «Вольгарь-2», «Берёзка» Петушинского района; СНТ «Связист» мкр. Мостострой города Владимира; СНТ «Старица» Суздальского района; н.п. Фрязино Судогодского района; н.п Илейкино, СНТ «Мележа» Киржачского района);- перелив 6 участков дорог (Александровский район, н.п. Мостищево; Петушинский район, н.п. Кобяки; Петушинский район, н.п. Труд; Петушинский район, между н.п. Марково и Перепечино; город Собинка, мкр. Большие Сокольники; Судогодский район, н.п. Фрязино);- перелив 4 участков низководных мостов (Александровский район, н.п. Песочная; Александровский район, н.п. Рождествено; Собинский район, н.п Чижово; Собинский район, н.п. местечко Лучки Юрьев-Польский район).Угроза подтопления жилых домов отсутствуетФото МЧС России по Владимирской области