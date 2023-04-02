Как из маленьких крошек вырастают милые пушистики

Как из маленьких крошек вырастают милые пушистикиМаленькиебурундуки рождаются совсем крошками. Размер новорожденного малыша не превышаетнескольких сантиметров. Иногда таким животным нужна помощь. Об удивительной историиспасения бурундуков рассказала подписчица канала The Dodo.Пищащих животных вскармливалииз маленькой пипетки. К счастью, спасители и малыши быстро нашли общий язык.Каждый день они понемногу росли: сначала появилась полосатая шкурка, а потом иуверенность в движениях.Когда бурундукиподросли, для них уже был готов домик на улице. А окрепнув окончательно стайкаживотных переехала жить в лес. Однако, они продолжают навещать своих спасителей— настоящая благодарность!