Владимирскому централу в этом году исполняется 240 лет.

Одно из самых известных в России пенитенциарных учреждений - Владимирская тюрьма или Владимирский централ - в этом году отмечает 240-летний юбилей. Чем оно прославилось выясняла редакция vlad.aif.ru.Гимн тюремной романтикиМногие владимирцы, бывая за пределами родного региона, наверняка сталкивались с такой ситуацией: отвечая на вопрос, откуда приехали и, называя Владимир, моментально слышали: «Аааа, Владимирский централ, ветер северный!..»Ни белокаменные храмы XII века, ни Золотые ворота – памятник ЮНЕСКО, ни фрески Андрея Рублёва в Успенском соборе, ни величавая Клязьма, наконец! Нет, никто об этом не упоминает, хотя все эти, как сейчас называют, градообразующие бренды – известны жителям страны ещё из школьной программы.Откуда же у Владимирского централа или ФКУ Тюрьмы № 2 особого режима такая популярность?Надо отдать должное одноимённой песне знаменитого Михаила Круга. С его лёгкой руки или, точнее, голоса, она стала хитом караоке и топом всевозможных застолий.И в репертуаре самого шансонье, это, пожалуй, одно из его самых популярных творений (ровно четверть века назад, в 1998 году, эта песня вышла на диске). Хотя словам «его творений» некоторые знатоки и исследователи творчества Круга возразят и назовут сразу нескольких других авторов «гимна тюремной романтики».Ав-то-ра!К сожалению, Михаил Круг не высказывался о том, как на самом деле родилась эта песня.Сам шансонье никогда не был заключённым, зато в 1995 году навещал своего друга – земляка из Твери Александра Северова (он же Саша Северный или Север), который отбывал срок во Владимирском Централе. Этапировали его туда в девяностых годах, там же он принял и воровской сан.Якобы на том свидании, после рассказов друга и, впечатлившись историей и условиями содержания в «крытке» ( это – ещё одна название тюрьмы), артист придумал строки: «Владимирский централ, Саша Северный, этапом из Твери... ». Однако, криминальный авторитет, видимо, вангуя всенародное признание песни, попросил убрать из текста его имя, чтобы оно не звучало регулярно на концертах. Поэтому певец внёс изменения в текст: стало «ветер северный».Кстати, в 90- х же Михаил Круг дал в Централе большой концерт для заключённых. Фотографии об этом событии украшают стену тюремного музея до сих пор.Есть ещё одно мнение: «Владимирский централ» написал как раз сам Александр Северов и подарил её Кругу.Есть и другие версии, по которым авторство песни приписывают ещё, как минимум, двоим: заключённому питерских «Крестов» Евгению Николаеву и музыканту Леониду Ефремову. Тем не менее, всем она изначально известна в исполнении Михаила Круга и, как оно там было на самом деле, многим любителям шансона не так уж и важно...Есть повод!Итак, самой известной тюрьме в России исполняется в этом году 240 лет.Дата, принятая за отправную точку – 15 августа 1783 года, когда во Владимире завершили строить эту тюрьму. А вот дата «пуска в эксплуатацию объекта» по назначению не известна. Зато известно, что за 240 лет своего существования её именовали по-разному: рабочий дом, централ, губернский исправительный дом, «владимирка», в наше время - это ФКУ Тюрьма №2.Строить её начали в 1781 году по высочайшему указу Екатерины Второй на «владимирке» - пути каторжан в Сибирь. Архитектором стал Николай фон Берг. Каменные здания возвели только в 1833 году.По тюремной реформе Екатерины Великой каторжные работы для осуждённых за преступления небольшой тяжести позволили заменять «рабочими домами». В «рабочие дома», где страдальцев сажали на хлеб и воду на срок до 3 суток, направляли за мелкое воровство и небольшое мошенничество. А уже в 1864 году тюрьма распахнула свои двери и для политзаключенных.После первой русской революции 1905-1907 годов учреждение получило новое название — «Временная каторжная тюрьма». В народе такие тюрьмы называли «централами».В 20-е годы прошлого века тюрьму преобразовали в политический изолятор. А с 1948 года централ стал местом заключения для осуждённых за шпионаж, диверсию, терроризм, антисоветскую деятельность.В 50-е годы в «двоечку», «крытку» или крытую тюрьму со строгим режимом содержания начали сажать криминальных лидеров или по-другому – «воров в законе». В централе сидели и диссиденты – «семидесятники». Они были на особом положении - им даже запрещалось работать наравне со всеми, чтобы не «заражать» других сидельцев антисоветчиной. Кстати, Владимирский централ стал первой тюрьмой в СССР, в которой заключённые работали на производстве.Сейчас — это учреждение для особо опасных преступников: членов ОПГ, убийц, киллеров, маньяков, насильников, рецидивистов с тремя-четырьмя судимостями. Некоторые приговорены к пожизненному заключению.Интересные факты о Владимирском централе1. «Рабочий дом» изначально - это несколько деревянных изб.2. В 1787 году по приказу Екатерины Второй содержание мужчин и женщин в тюрьмах разделили.3. В том же 1787 году решили строить тюрьмы из камня. Дословный текст указа: «Тюрьмы строить замком. Замку быть каменному, чтоб из оного уход никто учинить не мог, и чтобы того оградою уменьшено было число людей для стережения. Замки строить... на вольном воздухе, при текущей воде, от огня и наводнений безопасно».4. В 1838 году император Николай I ввёл понятие «Арестантская рота». Это был указ, направленный на милитаризацию тюрем по всей России. Вместо привычного уклада в централе появилась каторжная казарма.5. В 1846 год здесь построили Польский корпус. В нём содержали участников польского восстания в Кракове, которое произошло в 1846 году.6. В 1863 году Владимирская тюрьма получила официальное название «Владимирский централ». До этого она в народе называлась просто «Владимиркой».7. В 1870 году появляется «политический корпус» для политзаключенных.8. Под вымышленной фамилией здесь содержался сын Иосифа Сталина Василий. По воспоминаниям сотрудников, Василий был спокойный и неконфликтный, но требовал постоянно работы: с детства привык много трудиться.9. В 1893 году построили корпус по американскому проекту: все этажи с 1 по 3 этаж беспрепятственно просматривались.10. В 1972 году на территории создали предприятие, которое поставляло продукцию в шесть стран мира: телефоны, спортинвентарь, мячи, боксёрские перчатки, перчатки для спецназа.11. Через Владимирский централ прошли более 700 воров в законе.12. В 1983 году построили «ежовский» корпус для особо опасных преступников.13. В конце 80-х из-за переполненности заключённым приходилось спать по очереди, потому что всем осуждённым не хватало коек.14. За всю историю Владимирского централа оттуда никто не сбежал. Однако, известно, что революционер Михаил Фрунзе пытался всё-таки совершить побег. Ради этого подкупили одного из надзирателей, но тот в самый последний момент отказался участвовать в организации побега.Стены централа видели многих известных людей. Среди них - монархист Шульгин, князь Пётр Долгорукий, начальник личной охраны Гитлера Ганс Раттенхубер, заслуженные артистки и ...Вся история тюрьмы собрана в уникальном музее Владимирского централа.Ближе к дате, 15 августа, мы расскажем ещё подробнее об истории Владимирского централа, его знаменитых и безвестных «сидельцах». Ведь воспоминаний, рассказов и легенд о тюрьме, хватит, пожалуй, ещё на 240 лет...