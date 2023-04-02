Трихолог назвала основные проблемы способствующих потере волос.

Трихолог назвала основные проблемы способствующих потере волос.Многие женщины имужчины весной сталкиваются с неприятным явлением — выпадением волос. По словамтрихолога Альбины Хохловой, это нормальное явление. Однако, если несколькоглавных причин, почему после зимы волосы выпадают в большем объеме.Во-первых, этообщий авитаминоз. К весне организм человека истощен недостатком солнца, свежих овощейи фруктов. Чтобы избежать потери волос, необходимо заранее начать пить курсвитаминов и микроэлементов. Какие именно — подскажет анализ крови.Во-вторых, втечение зимы волосы постоянно подвергаются повреждению. Это и узкие головныеуборы, мешающие циркуляции крови, и перепады температур, когда с холодной улицычеловек заходит домой, и даже укладочные средства. Последние зачастую твердеютна волосах при морозе, повреждая структуру волосы и утяжеляя его.И, конечно,нельзя забывать о стрессах, перегрузках, а также ОРЗ и других заболеваниях. Всеэти неприятные события отрицательно сказываются на состоянии волосяных луковиц.Они разрушаются, что и приводит к выпадению шевелюры.Для того, чтобывосстановить красоту волос и вернуть им идеальное состояние, лучше всегообратиться к специалисту. Именно он подскажет, какие процедуры необходимыименно вашей голове.