Очень сытный салат на каждый день.
Очень сытный салат на каждый день.
Рецепт салата от
Надежды Кадышевой прост и не требует больших усилий. Его можно говорить на
ужин, а можно предложить к праздничному столу. Все продукты доступные, а
результат потрясающий.
Ингредиенты
Шампиньоны (или
другие грибы) — 400 граммов.
Яйца (сырые) — 5
штук.
Лук — 1 головка.
Масло — 4 столовые
ложки.
Майонез — несколько
столовых ложек для заправки.
Соль, перец — по
вкусу.
Из кухонной утвари
Надежда Кадышева использует разделочную доску, нож, миску и сковороду.
Способ
приготовления салата "Китайский цветок"
Лук нарезать
полукольцами, отправить в сковороду и обжарить до приятного золотистого цвета.
Шампиньоны или
другие грибы нарезать тонкими пластинками, отправить к луку. Дождаться, пока
сойдет вода и грибы обжарятся. В среднем, Надежда Кадышева жарит грибы 15
минут.
Каждое из пяти
яиц необходимо взбить и обжарить на сковороде в виде тонких омлетиков, почти
как блины. Заранее в яичную смесь добавить специи. Яичный блинчик свернуть в
трубочку, нарезать тонкой соломкой.
В миске соединить
грибы с луком с блинчиками. Заправить майонезом и посолить, если вы, как и
Надежда Кадышева, любите соленое.
Приятного аппетита!