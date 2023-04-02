Очень сытный салат на каждый день.

Очень сытный салат на каждый день.Рецепт салата отНадежды Кадышевой прост и не требует больших усилий. Его можно говорить наужин, а можно предложить к праздничному столу. Все продукты доступные, арезультат потрясающий.ИнгредиентыШампиньоны (илидругие грибы) — 400 граммов.Яйца (сырые) — 5штук.Лук — 1 головка.Масло — 4 столовыеложки.Майонез — несколькостоловых ложек для заправки.Соль, перец — повкусу.Из кухонной утвариНадежда Кадышева использует разделочную доску, нож, миску и сковороду.Способприготовления салата "Китайский цветок"Лук нарезатьполукольцами, отправить в сковороду и обжарить до приятного золотистого цвета.Шампиньоны илидругие грибы нарезать тонкими пластинками, отправить к луку. Дождаться, покасойдет вода и грибы обжарятся. В среднем, Надежда Кадышева жарит грибы 15минут.Каждое из пятияиц необходимо взбить и обжарить на сковороде в виде тонких омлетиков, почтикак блины. Заранее в яичную смесь добавить специи. Яичный блинчик свернуть втрубочку, нарезать тонкой соломкой.В миске соединитьгрибы с луком с блинчиками. Заправить майонезом и посолить, если вы, как иНадежда Кадышева, любите соленое.Приятного аппетита!