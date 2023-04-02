Во Владимире осуждены телефонные мошенники, похитившие более двух миллионов рублей у пожилых...

Во Владимире осуждены телефонные мошенники, похитившие более двух миллионов рублей у пожилых людей.В отношении двух жителей Тверской области Октябрьским районным судом Владимира вынесен приговор в совершении ими 11 преступлений. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.Судом установлено, мужчины звонили на телефоны пожилых людей, представляясь сначала кем-то из их родных, а затем сотрудником правоохранительных органов, и сообщало заведомо ложные сведения о совершённых их родственниками дорожно-транспортных происшествиях.Под предлогом оказания помощи пострадавшим в ДТП и избежания уголовной ответственности потерпевшим предлагалось заплатить денежные средства.Получая согласие на передачу денежных средств, мошенник передавал данную информацию осужденным, которые отправлялись по адресу проживания потерпевших и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, получали наличные денежные средства.Причиненный потерпевшим ущерб превысил два миллиона рублей.В ходе судебного заседания мужчины вину в совершённых преступлениях признали частично, отрицая, что действовали в составе преступной группы.Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.Удовлетворены иски потерпевших о взыскании причинённого ущерба. Приговор суда не вступил в законную силу.Фото pxfuel.com