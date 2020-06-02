Это уже второй его штраф

Заместителя губернатора Владимирской области Аркадия Боцан-Харченко оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение закона «О конкуренции».Владимирский УФАС возбудил на вице-губернатора дело об административном нарушении за то, что тот без проведения конкурса заключил с «Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации» договор на повышение квалификации сотрудников Белого дома.Это уже второй штраф Аркадия Боцан-Харченко на посту заместителя губернатора Владимирской области. В первый раз его оштрафовали на 10 тысяч рублей за предоставление субсидии в размере 1,5 млн рублей казачьему сообществу.