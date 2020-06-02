Уход юной фигуристки Александры Трусовой от известной наставницы остается одним из самых обсуждаемых спортивных событий. 15-летняя спортсменка решила тренироваться под руководством Евгения Плющенко.

Уход юной фигуристки Александры Трусовой от известной наставницы остается одним из самых обсуждаемых спортивных событий. 15-летняя спортсменка решила тренироваться под руководством Евгения Плющенко.Своим мнением на этот счет поделилась и четырехкратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Олимпийских игр в парном катании Екатерина Гордеева. По мнению звезды фигурного катания, смена тренера является обычным явлением в спорте.Говоря об уходе Трусовой от Этери Тутберидзе, спортсменка напомнила, как в 1998 году Алексей Ягудин также отказался от сотрудничества с Алексеем Мишиным и перешел в команду Татьяны Тарасовой. Чемпионка отметила, что тогда по началом Мишина также занимался Евгений Плющенко и наставник не мог одинаково уделять внимание всем своим подопечным."У Этери Тутберидзе девочки выросли и окрепли, но держать их всех на едином высоком уровне ей было трудновато", – считает фигуристка.Екатерина Гордеева также высказалась о возможном возобновлении карьеры знаменитой Алины Загитовой. По мнению чемпионки, девушка может вернуться в спорт, но это нужно сделать как можно раньше. Гордеева пояснила, что некоторые сложные элементы выступления следует изучать в юном возрасте, в то время как Загитовой уже исполнилось 18 лет.