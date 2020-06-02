Звезда сериала Друзья занялась благотворительностью. Знаменитый снимок Дженнифер Энистон выставят на аукцион.

Звезда сериала "Друзья" занялась благотворительностью. Знаменитыйснимок Дженнифер Энистон выставят на аукцион.Артистка продаст снимок, созданный известнымфотографом Марком Селигером. Черно-белый кадр был сделан в 1995 году. На нем ДженниферЭнистон позирует без одежды.Фото выставят на аукцион. Полученные средства звездасериала "Друзья" отдаст на благотворительность. Деньги Энистон пойдут на борьбус коронавирусом, а именно на лечение малообеспеченных американцев и проведениебесплатных тестов на COVID-19.По словам Дженнифер, на торгах будут представлены еще 24портрета. Все они когда-то были созданы Селигером. Звезда сериала "Друзья"поблагодарила Марка за то, что он позволил ей стать частью важного проекта.Селигер – любимый фотограф голливудскихзнаменитостей. У него снимались ШарлизТерон, Дженнифер Лопес, Джулия Робертс, Дрю Бэрримор, Марион Котийяр, Анджелина Джоли, Ким Кардашьян, Бритни Спирс, Брэд Питт и другие.30 Май 2020 в 8:19 PDTМарк родился в техасском городке Амарилло в 1959году. С детства увлекался фотографией. Через несколько лет после переезда в Нью-Йорк он устроился в журнал Rolling Stone, спустя годы стал главным фотографом издания.Работы Селигера можно увидеть в GQ, Vanity Fair, Elle, L’Uomo Vogue, итальянскоми немецком Vogue.