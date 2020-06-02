Звезда сериала Друзья занялась благотворительностью. Знаменитый
снимок Дженнифер Энистон выставят на аукцион.
Звезда сериала "Друзья" занялась благотворительностью. Знаменитый
снимок Дженнифер Энистон выставят на аукцион.
Артистка продаст снимок, созданный известным
фотографом Марком Селигером. Черно-белый кадр был сделан в 1995 году. На нем Дженнифер
Энистон позирует без одежды.
Фото выставят на аукцион. Полученные средства звезда
сериала "Друзья" отдаст на благотворительность. Деньги Энистон пойдут на борьбу
с коронавирусом, а именно на лечение малообеспеченных американцев и проведение
бесплатных тестов на COVID-19.
По словам Дженнифер, на торгах будут представлены еще 24
портрета. Все они когда-то были созданы Селигером. Звезда сериала "Друзья"
поблагодарила Марка за то, что он позволил ей стать частью важного проекта.
Селигер – любимый фотограф голливудских
знаменитостей. У него снимались Шарлиз
Терон, Дженнифер Лопес, Джулия Робертс, Дрю Бэрримор, Марион Котийяр, Анджелина Джоли, Ким Кардашьян, Бритни Спирс, Брэд Питт и другие.
30 Май 2020 в 8:19 PDT
Марк родился в техасском городке Амарилло в 1959
году. С детства увлекался фотографией. Через несколько лет после переезда в Нью-Йорк он устроился в журнал Rolling Stone, спустя годы стал главным фотографом издания.
Работы Селигера можно увидеть в GQ, Vanity Fair, Elle, L’Uomo Vogue, итальянском
и немецком Vogue.