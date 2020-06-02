Специалисты Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (РАН) прогнозируют рекордное за последние 22 года падение доходов граждан. Исследователи считают, что ..

Специалисты Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (РАН) прогнозируют рекордное за последние 22 года падение доходов граждан. Исследователи считают, что наша страна будет долго оправляться от последствий коронавируса.В институте ожидают, что доходы населения в 2020 году сократятся на 5,2%. В последний раз столь значительное снижение наблюдалось в 1998 году, когда спад составил 16%. Доходы россиян начнут постепенно восстанавливаться с 2021 года – на 3,5%. В 2022 году рост составит от 1,5% до 2,2%.