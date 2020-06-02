Актриса Екатерина Климова стала гостьей шоумена Ивана Урганта. Знаменитость сказала телеведущему, что музыкальный конкурс Евровидение сильно испортился за последние годы.

Актриса Екатерина Климова стала гостьей шоумена ИванаУрганта. Знаменитость сказала телеведущему, что музыкальный конкурс "Евровидение"сильно испортился за последние годы.Смотреть вокальное состязание Климовой теперь сложно.Артистка не одобряет того, что сегодня происходит в рамках конкурса. "Япереживаю за будущее своих детей, хотелось бы, чтобы дочь моя вышла замуж", -туманно высказалась звезда кино и сериалов.Иван Ургант не понял, чего так опасается ЕкатеринаКлимова. Телеведущий попытался уточнить, как именно "Евровидение" может помешатьзамужеству наследницы артистки. "Ну, за кого?" – сказала актриса в ответ.Шоумен подчеркнул, что с женихами у дочери Екатерины проблем не будет. Ивануверил, что ухажеры для девушки найдутся даже в его телестудии.Напомним, старшей дочери актрисы, Елизавете, уже 18 лет. Какрассказала Екатерина Климова, ее наследница в этом году осталась без выпускногобала. Торжество отменили из-за коронавируса. Артистка поведала, что Лиза оченьпереживает из-за того, что она и ее одноклассники лишились праздника. Климоватакже сообщила, что ее дочка планирует поступать на факультет журналистики.Выбор дочери артистка полностью поддерживает.Напомним, у четверо детей. Первенца,Лизу, актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. В союзе с коллегойпо цеху Игорем Петренко знаменитость стала мамой двух сыновей – Матвея и Корнея. Дочь Беллу звезда подарила третьемусупругу, актеру Геле Месхи.